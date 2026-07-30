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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маликова Анна

СОБЫТИЯ


30.07.2026 НИЯУ МИФИ и «Первый Бит» выстроили сквозной цифровой контур закупочной и финансовой деятельности с подключением к сервисам электронного Правительства России 1
07.09.2011 Российские финалистки конкурса Miss Need for Speed 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маликова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Балакина Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 1
Ирландия - Республика 1049 1
Норвегия - Королевство 1855 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Франция - Французская Республика 8173 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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