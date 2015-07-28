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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьмина Татьяна

СОБЫТИЯ


28.07.2015 «Линия24» завершила внедрение call-центра для туристического холдинга UTS Group 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кузьмина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Линия24 8 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4540 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 1
Линия24 - Базовый ЦОВ 3 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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