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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198140
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Игнатьев Андрей

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Яковлевский ГОК компании «Северсталь» испытывает подземный дрон для построения 3D-моделей шахты 1
14.08.2006 ТРК "Гулливер" запустил бесплатный Wi-Fi 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Игнатьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 73 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5999 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3150 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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