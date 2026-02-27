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Завьялов Сергей

СОБЫТИЯ


27.02.2026 От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой 1
10.04.2001 "Галактика" завершила первый этап внедрения своей системы в торговой компании "Регал" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Завьялов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Zivert 15 1
КиШ - Король и Шут 19 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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