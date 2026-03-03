Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Заборов Егор


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Более половины кибератак на компании проводятся через сотрудников: в Triada Partners зафиксировали рост бюджетов российских компаний на информационную безопасность на 25–30% за год 1
27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заборов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7082 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 896 1
Селин Михаил 1 1
Смирнов Максим 63 1
Никитин Максим 26 1
Ивашкевич Евгений 18 1
Алексеева Марина 25 1
Еронин Максим 1 1
Балашов Георгий 1 1
Лагутин Георгий 2 1
Хужиахметов Ильдар 1 1
Процко Екатерина 2 1
Новиков Алексей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 2
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Австралия - Сидней 275 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 129 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Япония 13584 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3326 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Канада 5002 1
Израиль 2795 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Малайзия 902 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1083 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 82 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 1
Металлы - Серебро - Silver 801 1
Образование в России 2582 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 40 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Capture the Flag - CTF 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще