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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дементьев Никита

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Никита Дементьев назначен генеральным директором компании «ЭлНетМед» 1
07.06.2013 МОЭСК оптимизирует систему управления производственными активами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дементьев Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 1
Электронная библиотека - Electronic Library 266 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13216 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7865 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 635 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
Паспорт - Паспортные данные 2871 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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