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Индексная книга (каталог) CNews*
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Грачева Екатерина

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Яндекс.Крауд» выстроил единые процессы управления поддержкой на базе «АРГУС WFM CC» и повысил эффективность использования персонала более чем на 30% 1
31.08.2018 «Яндекс» подготовит менеджеров по продукту 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Грачева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9114 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8446 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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