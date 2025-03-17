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Веселов Геннадий



17.03.2025 «Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Веселов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 132 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
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Куприянов Сергей 14 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
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