7 признаков того, что пора отказаться от инвестиций в проект

Решение о том, что крупный, стратегический проект пора сворачивать, всегда дается ИТ-директорам нелегко. Однако в условиях пандемии коронавируса умение вовремя остановить проект и направить финансирование на более насущные цели — необходимое условие для «выживания» самого руководителя.

Несмотря на начало массовой вакцинации, мировая экономика по-прежнему пребывает в состоянии стагнации, и никто не прогнозирует быстрого подъема деловой активности. В таких условиях компании особенно чувствительны к затратам, не приносящим пользы бизнесу «здесь и сейчас». И многим компаниям приходится переоценивать значимость уже начатых ИТ-проектов. Главным мотивом таких решений являются изменившиеся из-за пандемии сроки возврата инвестиций.

ИТ-журналист Джон Эдвардс (John Edwards) собрал признаки того, что инвестиции в ту или иную инициативу в сфере ИТ не принесут ожидаемого эффекта и что проект нужно сворачивать.

1. Проект не укладывается в сроки — снова и снова

Стратегические инвестиции в ИТ, как правило, ориентированы на достижение какой-то конкретной цели. Однако если проект частично или полностью не реализован в заранее определенные сроки — возможно, пришло время переосмыслить и стратегию, и цели конкретной инициативы. Желание менеджмента оправдать не самые удачные решения, продолжая в них инвестировать, — серьезная проблема, особенно сейчас.

Несмотря на начало массовой вакцинации, мировая экономика по-прежнему пребывает в состоянии стагнации. Фото: ru.depositphotos.com

Однако, прежде чем полностью закрывать проект, стоит посоветоваться с заинтересованными лицами из числа потенциальных выгодоприобретателей его результатов. Возможно, какие-то отдельные части «неудавшейся» системы будут полезны тем или иным функциональным руководителям, которые смогут взять ответственность за их развитие и финансирование. Таким образом будет спасена хотя бы часть инвестиций.

2. Инвестиции в проект были основаны на ошибочном предположении

Вполне возможно, что при решении о начале проекта были неправильно оценены его важность для компании или его стоимость. И с течением времени стало ясно, что выгоды от него не так велики, как казалось вначале или расходы на внедрение и развитие выше, чем предполагалось. Это может быть как следствием неверной оценке ситуации ошибки (например, была сделана ошибка в оценке размеров потенциального рынка или предпочтений клиентов), так и последствием резкого изменения ситуации — пандемия коронавируса отправила «в корзину» многие тщательно продуманные инициативы, вместо которых пришлось в режиме реального времени, «на коленке» придумывать и воплощать в жизнь новые.

Например, проект по обновлению парка принтеров и системы управления печатью в условиях перехода на работу из дома, безусловно, не нужен. Вместо него стоит подумать о совершенствовании механизмов удаленного доступа к корпоративным системам и их защиты.

3. Проект «сбился с курса»

Инвестиции в ИТ направлены на достижение или поддержку конкретных бизнес-целей. И признаки того, что проект не решает возложенные на него задачи — это серьезный тревожный сигнал. К такому результату могут привести многие факторы. Возможна, например, ситуация, когда в результате смещения фокуса проекта создается ИТ-система, которая функционирует не так продуктивно или эффективно, как изначально предполагалось. Определив, с участием всех заинтересованных сторон, наличие такого рода «сбоя», надо набраться мужества и закрыть проект, перераспределив ресурсы на проекты, в большей степени отвечающие нуждам бизнес-пользователей.

4. Поддержка проекта иссякает

Когда ключевые заказчики, изначально заинтересованные в реализации ИТ-проекта, начинают «покидать корабль», это явный знак того, что инвестиции в него больше не соответствуют потребностям предприятия. Среди признаков охлаждения интереса — прекращение обсуждения проекта на совещаниях, отсутствие запросов на обновление или совершенствование системы, «отзыв» ключевых представителей заказчиков из команды, отвечающей за реализацию проекта. Сокращается объем инвестиций в проект. Иногда при этом остальных членов команды просят продолжать работы (в условиях недостатка ресурсов) — надо полагать просто потому, что никому не хочется лично принимать решение о его завершении.

5. Проект не приносит обещанных результатов

Внедрение и развитие ИТ-системы может идти по плану, «как часы», но не приносить измеримой выгоды. Иногда это происходит вследствие того, что кто-то из высшего руководства решил поэкспериментировать с новой технологией, которую счел перспективной. Другой частый случай — ИТ-директора уговорили «попробовать» новую технологию ее создатели. Такие технологические эксперименты могут создать компании славу технологического новатора, но не помогут увеличить выручку, снизить затраты, улучшить обслуживание клиентов или отобрать долю рынка у конкурентов.

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В наше непростое время ИТ-директор должен уметь сопротивляться планам реализации проектов (или стараться минимизировать вложения в них), которые не помогут решить ни одну из вышеперечисленных задач, противостоя при этом как вендорам, так и «прогрессистам» в руководстве собственной компании.

6. Развитие проекта не нужно его потенциальным пользователям

Инвестиции в ИТ должны представлять значимую ценность для своих целевых пользователей. Если когда-то многообещающий проект вызывает все меньший интерес пользователей или вообще не вызывает его, то он становится ненужным бременем для предприятия. Надо не просто считать, сколько людей в компании используют ту или иную ИТ-систему в настоящее время, но и отслеживать, не снижается ли их число. Последнее — верный признак того, что с проектом что-то не так. Если заметить это на ранних стадиях, то появится возможность внести коррективы в текущий проект или задуматься о том, что на самом деле нужно пользователям.

7. Проект перестал быть полезным

Со временем (и по мере развития технологий) некогда успешный ИТ-проект может просто перестать представлять ценность для бизнеса. Поэтому бизнес-кейс каждой инвестиции в информационные технологии следует периодически подвергать анализу, чтобы определить, соответствует ли по-прежнему инициатива ожидаемым целям. Возможен и вариант, когда на данном этапе развития компании и вовсе не надо вкладываться в ИТ, но он маловероятен. Скорее, надо найти более перспективные для бизнеса ИТ-инициативы и вложиться в них.