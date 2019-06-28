За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч

Правительство выпустило постановление, согласно которому за предоставление информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности нужно будет платить 200 тыс. руб. Правила вступят в силу с 1 января 2020 г.



Плата за данные

За предоставление информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности нужно будет платить 200 тыс. руб. В таком объеме плата будет взиматься за предоставление данных в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 г. Соответствующее постановление Правительства от 25 июня 2019 г. можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Оплату производит лицо, по запросу которого предоставляется информация. Средства переводятся через организации, которые по закону имеют право переводить деньги по поручению данного лица. Банковские реквизиты будут размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как будет проверяться оплата

Лицо, которое произвело оплату, может по собственной инициативе предоставить соответствующий документ в государственный или муниципальный орган. Если документ не будет предоставлен, территориальное подразделение ФНС проверит факт оплаты самостоятельно через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

ФНС может самостоятельно проверить, было ли оплачено получение данных о бухгалтерской отчетности

Если в ГИС о государственных и муниципальных платежах нет данных об оплате, то указанная информация считается неполученной территориальным налоговым органом, гласит постановление.

Упрощение подачи отчетности

С 2020 г. у организаций и предпринимателей не будет необходимости представлять бухгалтерскую финансовую отчетность в Росстат, как это происходит сейчас. Данные достаточно будет представлять в ФНС. Изменения были закреплены в поправках к закону о бухгалтерском учете, принятых в ноябре 2018 г. Поправки должны сделать предоставление отчетности более простым, а также улучшить работу государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Обязательный экземпляр годовой отчетности подается в ФНС в электронном виде по месту нахождения предприятия в сопровождении аудиторского заключения. Ведением информационного ресурса будет заниматься ФНС. Данные для составления статистики Росстат сможет получать из этого ресурса в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом для предприятий в представлении отчетности будет реализован принцип «одного окна».