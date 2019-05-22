Дыра в знаменитом ПО для серверов позволяет кому угодно стать их администратором

Запускайте на здоровье

Серверы под управлением известного во всем мире ПО Apache версий 2.4.17-2.4.38 обладают серьезной уязвимостью, вследствие которой пользователи с ограниченными привилегиями могут получать администраторский root-доступ к системе.

«В релизах Apache HTTP Server 2.4.17-2.4.38 c модулем мультипроцессовой обработки в вариантах Event, Worker или PreFork запуск кода в контексте дочерних процессов или потоков с более низкими привилегиями (речь идет, в том числе, о запуске скриптов собственным интерпретатором процесса) позволяет запустить произвольный код с привилегиями родительского процесса (обычно с уровнем root) через манипуляции в scoreboard. Системы, не родственные Unix, не затронуты», — говорится в описании проблемы.

Уязвимость, получившая наименование CVE-2019-0211, может стать источником серьезного риска для веб-серверов, используемых для запуска инстансов общего хостинга. При таких условиях пользователи с ограниченными правами могут использовать уязвимость для получения root-привилегий, используя скрипты и запуская команды на уязвимых веб-серверах Apache.

Баг в Apache позволяет повышать привилегии до root

«Предоставление прав на запись и запуск скриптов в контексте веб-сервера сторонним пользователям часто бывает необходимо, так что это весьма распространенное явление, — указывает Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — В этом случае, а также когда появляются уязвимости, позволяющие исполнить произвольный код на веб-сервере, риск становится очень высоким. Выпущенные обновления к Apache рекомендуется установить как можно скорее».

Обновления готовы, подавайте горячими

Проблема была исправлена в версии Apache 2.4.39. Это же обновление устраняет еще две важные уязвимости — CVE-2019-0215 и CVE-2019-0217 — и три других малозначительных бага.

CVE-2019-0215 затрагивает только версии 2.4.37-38. Она позволяет обходить ограничения на доступ, используя баг в mod_ssl. CVE-2019-0217, в свою очередь, затрагивает все версии Apache Server 2.4 ниже 2.4.38. Этот баг, присутствующий в модуле mod_auth_digest, также обеспечивает возможность обходить ограничения на доступ. При определенных условиях пользователь с легитимными реквизитами на доступ может авторизоваться, используя чужое пользовательское имя.