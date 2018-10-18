IBM проведет бесплатный мастер-класс на CNews FORUM 2018
8 ноября 2018г. в рамках CNews FORUM 2018, состоится практический мастер-класс «Знакомство с возможностями анализа видеопотока с помощью IBM Power AI Vision».
Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения анализировать потоковый видеоряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках нарушения порядка или техники безопасности, анализировать видеоряд согласно требуемым критериям с мгновенной демонстрацией результатов анализа.
В ходе сессии, под руководством экспертов IBM Lab Services, участники смогут ознакомиться с работой решения IBM Power AI Visoin в действии. В ходе самостоятельной работы участники создадут репозитарий изображений, обучат нейронную сеть идентифицировать заданные критерии в изображениях (например, люди одетые в джинсы и др.) и проанализировать результат, согласно заданным критериям с последующей визуализацией в графическом интерфейсе.
Расписание практического семинара IBM:
- 15.30-15.50 - Регистрация участников и распределение по группам.
- 15.50 - 16.00 - Вступительное слово и описание практической работы, знакомство с процессом организации и проведения практического семинара.
- 16.00-16.20 - Краткое введение и обзор решения IBM Power AI Vision.
- 16.20 - 18.30 - Выполнение практических работ в группах за ноутбуками.
- 18.30 - 19.00 - Демонстрация результатов и обсуждение итогов.
К участию приглашаются: технические эксперты, специалисты по Data Science, разработчики, специалисты по разработке и обеспечению облачных сервисов, ИТ специалисты.
Регистрация для участия в мастер-классе: