 

Стартовал конкурс «Мисс ИТ России 2018»

Безопасность Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
мобильная версия
В рамках «CNews Forum 2018 состоится Конкурс «Мисс ИТ России».

8 ноября 2018 г. в Москве пройдет «CNews Forum 2018: информационные технологии завтра». В рамках Форума состоится награждение по итогам Конкурса «Мисс ИТ России».

miss2017title.png?1

18+

Условия участия в конкурсе «Мисс ИТ России 2018»:

  • Участие в конкурсе бесплатное.
  • Заявки будут приниматься до 15 октября

Обязательные условия участия:

  • Отправка заявки с корпоративного электронного адреса участницы конкурса, в котором содержится её фамилия,
  • Наличие в заявке номера телефона,
  • 1-4 фотографии хорошего качества,
  • Заявки принимаются от сотрудников ИТ-компаний, а также представителей ИТ-отделов компаний, работающих в других отраслях.

Оргкомитет имеет право запросить у конкурсанток дополнительные материалы

Победительница конкурса определяется на основании голосования на сайте CNews всеми читателями портала. В случае равенства голосов, решение о победительнице вынесет Оргкомитет конкурса

Награда по итогам конкурса вручается только участнице, занявшей первое место.

  • Оргкомитетом конкурса выступает ООО «Синьюс» (129327, город Москва, ул. Менжинского, дом 29-1, ОГРН 1187746761542).
  • Право выбора приза для победителя конкурса остается за Оргкомитетом.
  • Присылая заявку на участие в конкурсе участница гарантирует, что действует от своего имени, самостоятельно и добровольно. Участница гарантирует, что предоставляет исключительно собственные данные и изображения.
  • Присылая заявку на участие в конкурсе участница гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на предоставленную фотографию для использования ее в конкурсе, путем размещения на настоящем сайте. Если исключительные, а также личные неимущественные права на фотографию принадлежат не участнице, она гарантирует, что ей получены у соответствующего автора и правообладателя все необходимые права и разрешения для использования фотографии в конкурсе, в том числе право на анонимное использование (без указания имени автора). В случае несоблюдения данной гарантии участница возмещает Оргкомитету причиненные убытки в полном объеме.
  • Присылая заявку на участие в конкурсе участница дает Оргкомитету согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в заявке и фотографиях, в целях и способами, необходимыми для проведения конкурса и исполнения обязательств, налагаемых законодательством, на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств.
  • Участница, признанная победителем конкурса, самостоятельно несет все расходы, необходимость которых может возникнуть в период участия в конкурсе, включая расходы по проезду к месту выдачи приза и обратно.

Принять участие


Голосование проходит в онлайн-формате. Отдать свой голос за красавиц ИТ-отрасли сможет каждый читатель сайта CNews.

Завершится голосование 29 октября 2018 г.

Приз победительнице будет вручен 8 ноября 2018 г. на CNews Forum 2018.

Выступление Юрия Палюха на конференции CNews ИКТ в госсекторе 2018

Технология предсказаний: на какие вопросы отвечает бизнес-аналитика Цифровая трансформация: что внутри? http://events.cnews.ru/events/kak_reshit_vopros_hraneniya_dannyh_raz_i_navsegda.shtml