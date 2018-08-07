Аккумуляторы для смарфтонов ждет взрывное подорожание

В связи с подорожанием кобальта и растущими нуждами электромобилестроения цены на литий-ионные аккумуляторы в ИТ резко вырастут в третьем квартале 2018 г. Рост цен удалось ненадолго отложить за счет того, что у производителей имелся запас готового товара.

Рост цен

В третьем квартале 2018 г. ожидается резкое подорожание литий-ионных аккумуляторов, связанное с рекордным ростом цен на кобальт в первом квартале. В среднем цены вырастут от 5% до 15% в квартальном исчислении. Что касается четвертого квартала, то есть шанс, что они останутся на этом же уровне. К такому выводу пришли аналитики EnergyTrend, подразделения аналитической компании TrendForce.

Как поясняет Дафф Лу (Duff Lu), старший менеджер по исследованиям в EnergyTrend, в целом цены на аккумуляторы для электроники растут со второго квартала, поскольку подорожание материалов пришлось на первый квартал. Однако рост удалось ненадолго отложить за счет того, что у производителей имелся некоторый запас готового товара.

В третьем квартале ожидается подорожание призматических батарей на 6-8%, цилиндрических — на 7-9% и полимерных — на 10-15%. Для сравнения: в первом и втором квартале цены на призматические батареи увеличивались на 2-4%, на цилиндрические — на 1-2%, и на полимерные — до 4%.

Дефицит компонентов

В случае цилиндрических аккумуляторов еще одной причиной роста станет дефицит компонентов, связанный с уменьшением объемов производства. Дело в том, что производители ключевых компонентов перераспределяют объемы производства таким образом, чтобы изготавливать больше аккумуляторов для электромобилей.

Ожидаемый рост цен на аккумуляторы разной емкости

В первую очередь это проблема затрагивает электрические конденсаторы, однако также влияет на резисторы и индукторы. В третьем квартале 2018 г. цены на резисторы должны продемонстрировать квартальный рост на 5-10%, а цены на конденсаторы — на 3-5%.

Подорожание кобальта

Производители пытаются справиться с последствиями подорожания кобальта с помощью новых решений, в которых содержится больше никеля или увеличено напряжение за счет большей энергетической плотности. Однако большее количество никеля требует большей стабильности структуры материала и лучших условий производственного процесса. Поэтому производители батарей с высоким содержанием никеля базируется преимущественно в Японии. Что касается второго варианта, то он широко используется в ИТ, в том числе китайскими производителями.

Рост цен на рынке кобальта тоже отчасти связан с развитием производства электромобилей, которое также нуждается в этом материале. Особенно бурно эта отрасль развивается в Китае. Однако ежегодная мировая потребность промышленности в кобальте колеблется на уровне от 110 тыс. до 120 тыс. тонн, в то время как электромобилестроение в Китае требует всего около 7-8 тыс. тонн в год, поэтому в ближайшее время развитие данной отрасли на ценах на кобальт сказаться не должно.