Путин распорядился создать в России ИС страхования жилья

Согласно только что подписанному Президентом России закону, в стране появится информационная система страхования жилья. В ней будут размещаться данные о договорах страхования и размерах возмещения ущерба, причиненного жилью чрезвычайными ситуациями.

Новая информационная система

Президент России Владимир Путин 3 августа 2018 г. подписал принят закон, предполагающий создание единой автоматизированной информационной системы страхования жилых помещений.

Система будет содержать данные о договорах страхования жилья и размерах возмещения ущерба, который может быть нанесен этому жилью в результате чрезвычайных ситуаций, а также другую информацию по теме.

Через эту систему будут взаимодействовать федеральные и региональные госорганы, страховые организации и Банк России в процессе страхования жилья. Как будет проходить это взаимодействие, кто именно будет пользоваться системой, какая именно информация в ней будет размещена, в каком порядке и в какие сроки она будет подаваться — все это определит правительство.

В законе указано, что «оператором системы является саморегулируемая организация, объединяющая страховые организации и включенная в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка», то есть Всероссийский союз страховщиков. Оператор будет обеспечивать взаимодействие системы с информационными ресурсами госорганов и Банка России.

В России создадут информационную систему по страхованию жилья

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 августа, его текст можно найти на сайте официального опубликования правовых актов.

Программы возмещения ущерба

Закон позволяет региональным госорганам России разрабатывать и реализовывать собственные программы по возмещению ущерба, нанесенного жилью в результате чрезвычайных ситуаций. В программах будет использоваться добровольное страхование. Сейчас помощь гражданам в случае таких ситуаций выплачивается из федерального бюджета. Информационная система страхование жилья будет содержать данные в том числе об этих программах.

В программах должны быть прописаны страхователи жилья, которыми могут выступать собственники, наниматели и другие заинтересованные лица. Также там будет прописан порядок возмещения ущерба, включая предоставление другого жилья взамен утраченного. Программы должны перечислить риски, которые подлежат страхованию.

Также в программах будут содержаться сведения о страховщиках, которые будут предоставляться страхователям. Кроме того, там будут размещаться сведения о состоянии жилья, порядок заключения договора о страховании и порядок выплаты премии, в том числе в рассрочку, порядок и сроки возмещения ущерба в случае утраты или повреждения жилья.

В случае утраты жилья или других происшествий, указанных в программе, страховщик будет платить возмещение в минимальном объеме, а регион будет доплачивать страхователю до реального размера возмещения за счет своего или федерального бюджета. Также регион может предоставить пострадавшему собственнику другое жилье, в обмен на право самому истребовать возмещение от страховщика.