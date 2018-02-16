«Вконтакте» недоступна для всех пользователей. Причина сбоя

Пользователи на протяжение нескольких часов испытывают проблемы с доступом к социальной сети «ВКонтакте». Масштабный сбой наблюдается по всему миру.

«ВКонтакте» переживает сбой из-за аварии в дата-центре

Социальная сеть «Вконтакте» переживает масштабный сбой. Первые проблемы пользователи начали обнаруживать около 14:50 по московскому времени, когда оказались недоступны любые сервисы ресурса. Пользователей встречала надпись «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже». Такие же проблемы испытывали те, кто пользуется мобильным приложением.

Спустя примерно 15 минут после первого сбоя проблема была устранена и «Вконтакте» на протяжение почти часа работал в штатном режиме, однако затем сбой повторился.

В официальном твиттер-аккаунте «ВКонтакте» подтвердили наличие проблем: «Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам». Спустя еще некоторое время пресс-служба объяснила причины сбоя: «Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам».

Соцсеть серьезно не падала больше двух лет

Последний крупный сбой произошел в социальной сети еще в 2015 г. Тогда причиной аварии также стала проблема в дата-центре: оборвались линии связи между ЦОДами. Пользователи остались без соцсети на несколько часов, а сотни сервисов ресурса пришлось восстанавливать практически вручную. После того инцидента компания объявила о планах модернизации системы резервирования сетевого оборудования и оптоволоконных трасс

Второе падение сервиса оказалось продолжительнее первого

В начале 2014 г. «ВКонтакте» выходила из строя дважды в течение месяца. Причины второй поломки не были озвучены, а первая произошла, по словам возглавлявшего компанию Павла Дурова, из-за «проблем на уровне коммутаторов».

«ВКонтакте» позиционирует себя как крупнейшая социальная сеть в Европе с числом активных пользователей, превышающих 100 млн человек. Сегодня корпорация объявила о расширении сервиса «Истории» на группы и сообщества.