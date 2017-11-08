В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой»

Минкомсвязи подготовило документ, касающийся сроков хранения абонентского трафика операторами в рамках «Закона Яровой». Они постепенно станут увеличиваться с одного до шести месяцев.

Регламент хранения трафика

Минкомсвязи внесло в Правительство подзаконные акты по так называемому «Закону Яровой», регламентирующие сроки хранения трафика для операторов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Николая Никифорова. Документ подразумевает плавное увеличение сроков хранения, чего базовый закон не подразумевал.

«Проект постановления Правительства мы внесли в аппарат Правительства, сейчас оно должно пройти определенные процедуры, — сказал министр. — Там определены объемы... Проект постановления подразумевает, что с 2018 года сроки объема хранения трафика — один месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе».

Что такое «Закон Яровой»

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, получивший название «пакет Яровой». Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, для интернет-компаний (организаторы обмена информацией в интернете, ОРИ) данный срок составит год. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Минкомсвязи дало оператором поблажку в части сроков обязательного хранения трафика пользователей

В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «Пакета Яровой», тогда предлагалась хранить содержимого сообщений в течении максимально отведенного законом срока — шести месяцев. Однако данные нормативные акты тогда не были утверждены.