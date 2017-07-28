Apple убила iPod nano и iPod shuffle

Гаджеты уже пропали из онлайн-магазина компании, их поддержка прекращена. В ближайшее время устройства пропадут и с витрин физических магазинов.

Две модели iPod пропали из магазинов

Компания Apple анонсировала прекращение производства двух гаджетов из линейки iPod — nano и shuffle. Ссылки на них в официальном интернет-магазине возвращают пользователей на главную страницу ресурса. Ожидается, что в ближайшее время устройства исчезнут и с прилавков физических магазинов, после чего окончательно будет прекращена их поддержка. В компании заявили, что это решение стало частью программы по «упрощения диапазона устройств iPod», которое, в конце концов, сведется к поддержке только лишь модели Touch.

«Мы сокращаем нашу iPod-линейку прекращением производства iPod nano и iPod shuffle. Также увеличены мощности двух моделей iPod Touch», — заявил неназванный представитель Apple в интервью журналистам The Verge.

Отмечается, что на смену iPod Touch с емкостями 16 ГБ и 64 ГБ пришли модели с вдвое увеличенными характеристиками — 32 ГБ и 128 ГБ. Их стоимость составит $199 и $299 соответственно.

Гаджеты не обновлялись несколько лет

Устройства iPod nano и iPod shuffle были последними гаджетами компании, которые не обладали возможностью запуска потокового сервиса Apple Music. Они воспроизводили музыку только из iTunes или с физических носителей. Оба гаджета были представлены в 2005 г.

Последняя версия iPod nano 7 была представлена в 2012 г.

iPod shuffle отличался отсутствием экрана, что многие пользователи сочли спорным. Плеер фактически не позволял определять порядок проигрывания музыкальных композиций. iPod nano пришел на смену модели Mini и сохранил привычный дизайн экрана. На пике своего развития, это устройство поддерживало хранение до 4 тыс. песен объемом в 16 ГБ. Тем не менее, с 2015 г., когда Apple презентовала седьмое поколение iPod nano, эта модель не обновлялась.

Интерес к iPod shuffle был потерян еще раньше — в 2012 г., когда гаджет был переработан с целью поддержки технологии Bluetooth. Она позволила использовать в комбинации с устройством беспроводные наушники и динамики.

iPod shuffle 4 увидел свет в 2010 г. и незначительно дорабатывался на протяжении 5 лет

Обе снятых с производства гаджета считают прямыми потомками самого первого iPod — так называемой оригинальной модели Classic, которую Стив Джобс (Steve Jobs) презентовал в 2001 г. Западные аналитики отмечают, что она стала основой прорыва Apple: позиции на рынке изменились с чистого убытка в $1,86 млрд в 1996-97 гг. на первенство в списке самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации к 2011 г. Годом позже Apple уже возглавляла рейтинг наиболее дорогих предприятий в истории бизнеса. Поддержка модели Classic была прекращена три года назад. В компании это решение объяснили отсутствием необходимых деталей.