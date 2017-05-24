Hewlett Packard Enterprise недоплачивает своим продажникам по $40-50 тысяч

HPE неправильно рассчитывает зарплаты своих менеджеров по продажам из-за ошибок в ПО. Руководство уверяет, что в итоге выплачиваются правильные суммы, но менеджеры, введенные в заблуждение программой, вынуждены залезать в долги перед компанией. Часть сотрудников не выдерживает неопределенности и увольняется.

Расчет зарплаты в HPE

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) неправильно информирует своих менеджеров по продажам, сколько они реально заработали. Менеджеры получают комиссию в соответствии с тем, на какую сумму они заключили сделки. Эта комиссия составляет основу их зарплаты. Однако внутреннее ПО компании, которое рассчитывает вознаграждание каждого сотрудника, уже два года не работает должным образом и выдает случайные цифры. Руководство HPE сообщило об этом на общем собрании персонала Северной Америки и принесло сотрудникам свои извинения, пишет ресурс Business Insider.

На условиях анонимности сотрудники компании прокомментировали ситуацию. «На меня записаны сделки других работников, а те, которые заключил я, оказались записаны на них. Я выполнил на 30% больше плана, но на моем счету недовыполнение в 5%», — сообщил один из них Business Insider.

Реальные выплаты

Тем не менее компания уверяет, что когда дело доходит до выплаты реальных денег, зарплата рассчитывается правильно. Однако не все сотрудники этому верят, поскольку зарплаты рассчитываются с ошибками уже второй год подряд, с момента выделения HPE из состава Hewlett Packard, и в этот период имели место массовые случаи неправильных выплат.

В прошлом году группа менеджеров встречалась с гендиректором Мег Уитман (Meg Whitman), чтобы обсудить вопрос некорректного начисления зарплат. Тогда ситуация обстояла хуже: некоторые сотрудники сообщали, что компания недоплатила им от $40 тыс. до $50 тыс. в связи с неисправностью ПО. Уитман пообещала выплатить компенсации и разобраться с проблемой, однако работа ПО не налажена до сих пор.

Технические причины

По словам вице-президента и финдиректора американского подразделения HPE Шерил Браун (Cheryl Brown), рабочая программа MyComp обрабатывает потоки входящих данных медленнее, чем должна, нарушая при этом соответствия между заказами и аккаунтами. Поэтому MyComp не может рассчитать правильно зарплаты менеджеров, хотя знает общий объем продаж. По словам Браун, проблема MyComp частично решена сотрудниками ИТ-отдела компании, но не до конца. Ирония заключается в том, пишет Business Insider, что HPE как раз специализируется на создании и продаже ИТ-систем.

Гендиректор HPE Мег Уитман обещает решить проблему неправильного начисления зарплат

По словам инсайдеров, отслеживание продаж затрудняется тем, что они совершаются через сеть дистрибьюторов и посредников. Когда товар проходит по этой цепочке, имя продавшего его менеджера может потеряться. Однако другие компании без проблем отслеживают такие схемы и рассчитывают гонорары работников верно.

Больше всех обеспокоены сотрудники компании Aruba, выкупленной HPE за $2,7 млрд в мае 2015 г. По их словам, в их собственной программе для продаж все работало нормально, но потом их перевели на MyComp. По данным инсайдеров, многие менеджеры в Aruba ждут грядущих изменений корпоративной структуры, чтобы уволиться.

Проблема долгов

Ситуация усугубляется тем, что в HPE существует практика занимать у компании в долг до зарплаты. Например, к этому средству прибегают менеджеры, увидевшие в MyComp, что их вознаграждение за текущий месяц невелико. В частности, на собрании Браун заверила сотрудников, что они по-прежнему могут брать в долг необходимые суммы как минимум в течение всего июня.

Занимать до зарплаты у компании — распространенная практика в отделах продаж, поскольку размер комиссионных может варьироваться от месяца к месяцу. Однако это практика опасна — если в дальнейшем менеджер не заработает достаточно денег, он останется должен корпорации. В отсутствие точных данных в MyComp сотрудник не может проверить, является ли он должником. По данным Business Insider, некоторые работники HPE увольняются, не выдержав постоянного стресса.

«Один парень в нашем регионе, они сказали, он должен им $50 тыс. Когда он ушел, он сказал им: я не знаю, что вам сказать, у меня нет ваших $50 тыс.», — сообщил изданию инсайдер.