«Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов

Компания «Ай-теко» через суд обязала МОЭСК выплатить ей задолженность по исполненному контракту и пени по нему в размере 136,5 млн руб. Госзаказчик с решением суда не согласен и будет подавать апелляцию.

«Ай-теко» засудила МОЭСК

Интегратору «Ай-теко» удалось убедить суд в необходимости взыскать в ее пользу с Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) задолженность по исполненному госконтракту в p129,9 млн и неустойку в p6,6 млн. Поданный «Ай-теко» 22 декабря 2016 г. иск на общую сумму в p136,5 млн был удовлетворен Арбитражный суд Москвы 17 апреля 2017 г. Полный текст решения появился в публичном доступе сегодня, 28 апреля.

Из судебных документов следует, что между МОЭСК и «Ай-теко» 10 декабря 2014 г. был заключен контракт на оказание интегратором технологических услуг по поддержке рабочих мест, периферийного и офисного оборудования госкомпании.

Полная сумма договора составила p196,5 млн. Истец посчитал, что выполнил свои обязательства в полном объеме, однако МОЭСК расплатилась с ним лишь частично. В свою очередь госзаказчик признал за собой долг только в размере p24,3 млн (и пени на данную сумму), а оставшиеся претензии на p105,5 млн удовлетворять отказался.

По решению суда с МОЭСК в пользу «Ай-теко» будет взыскано долгов и неустоек на 137 млн рублей

Теперь ему это придется сделать по решению суда, либо обжаловать данное решение в течение месяца с момента его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде. Представитель МОЭСК Елена Путинцева заверила CNews в том, что ее организация с выводами судей не согласна и подавать апелляцию будет.

Что касается «Ай-теко», то ее представитель Елена Петрова сообщила CNews, что ее компания отказывается от любых комментариев по данной теме.

Некоторые подробности разбирательства

Из документов суда можно заключить, что МОЭСК по итогам промежуточных приемок несколько раз уведомлял «Ай-теко» в претензионных письмах об уменьшении установленных за услуги цен в связи с ненадлежащим исполнением условий договора.

Суд правомерность этих писем не признал. «То обстоятельство, что датированы все эти письма датами более ранними, чем даты врученных истцом ответчику к подписанию актов сдачи-приемки услуг указывает на то, что данные претензии составлялись задним числом», — говорится в заключении.

Кроме того, МОЭСК отказался оплачивать те услуги, которые по факту были «Ай-теко» в том или ином виде оказаны, но акты сдачи-приемки по ним не были подписаны. «Ответчик полагает, что подписание им актов сдачи-приемки услуг является единственным доказательством их фактического оказания и единственным основанием для оплаты, — пишет в своем заключении судья Василий Лаптев. — Данные доводы ответчика отклоняются судом. В соответствии с позицией Высшего арбитражного суда РФ, нормами права, регулирующими отношения по возмездному оказанию услуг, не предусмотрено обязательное актирование исполнения договора возмездного оказания услуг».

Лаптев отмечает, что оказание услуг связано с осуществлением неких действий, и именно они подлежат оплате — «приведение к результату, а не сам результат». А эти действия могут быть доказаны разными способами.

«Истцом в материалы дела представлены копии подписанных сторонами актов постановки объектов на обслуживание и отчетов о предоставлении услуг по каждому филиалу ответчика в каждом отчетном периоде, — пишет Лаптев. — Указанным актами зафиксировано, какое оборудование и в каком количестве принято истцом… Отчетами о предоставлении услуг детально подтверждено, какое оборудование и в каком количестве фактически обслужено истцом в каждом филиале ответчика в каждом отчетном периоде».