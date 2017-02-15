«Дыра» в популярнейшем музыкальном пакете GarageBand позволяет захватить любой Mac

Компания Apple исправила критическую уязвимость в популярном музыкальном приложении GarageBand. Эта уязвимость позволяла в теории запускать произвольный код на компьютере под управлением Mac OS X. Учитывая, что GarageBand поставляется вместе с операционной системой Apple по умолчанию, угроза весьма высока.

Ошибка выхода за пределы

GarageBand – популярный пакет для музицирования и аудиозаписи, доступный под Mac OS X и iOS. На компьютеры под управлением Mac OS X GarageBand устанавливается по умолчанию.

Уязвимость, обнаруженная экспертами ИБ-компании Cisco Talos еще в конце 2016 г., проявляется в некорректной обработке программой файлов проприетарного формата .band, в которых хранятся пользовательские данные.

Как поясняется в комментарии Talos, файлы этого формата делятся на фрагменты определенной длины, причем длину эту определяет сам пользователь, и это может использоваться с вредоносными целями, вплоть до запуска произвольного кода на пользовательской машине.

Для этого злоумышленнику достаточно создать специально подготовленный файл в формате .band и каким-либо образом добиться его запуска на машине жертвы. Технические подробности процесса доступны на сайте Talos.

GarageBand входит в поставку всех компьютеров Mac, поэтому угроза взлома для всех пользователей Mac OS X велика

Соответствующее обновление уже выпущено, и тем пользователям GarageBand, которые еще не установили его, рекомендуется сделать это как можно скорее, особенно если они используют программу регулярно.

Фигура умолчания

Поскольку GarageBand входит в комплект ПО, поставляемого вместе с Mac OS X по умолчанию, под угрозой взлома оказываются все пользователи Mac OS X последних версий.

У Mac OS X устойчивая репутация защищенной системы, однако проблемы в избытке встречаются и там. И они представляют даже большую угрозу в силу того, что пользователи компьютеров Apple обычно не ждут атак и не заботятся специально о своей безопасности.

На данный момент информации о реальной эксплуатации уязвимости ни у Apple, ни у Talos нет, однако публикация сведений о ней может вполне привлечь внимание киберпреступников, так что реальные эксплойты не заставят себя ждать.