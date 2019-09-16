МГТС объявляет решения Совета директоров

«Московская городская телефонная сеть», оператор местной проводной связи, входящий в Группу МТС, объявляет решения Совета директоров компании, состоявшегося 13 сентября 2019 г.

Досрочно прекратить полномочия генерального директора МГТС Павла Кузнецова 15 сентября 2019 г.

Назначить по совместительству генеральным директором МГТС Павла Кузнецова сроком на 3 года с 16 сентября 2019 г. по 15 сентября 2022 г.

С 16 сентября 2019 г. Павел Кузнецов будет совмещать две должности – должность Вице-президента – директора региона «Москва» МТС и должность Генерального директора ПАО МГТС. Вторая должность – по совместительству.

Новое назначение связано с функциональным объединением МГТС и МТС на Московском телеком-рынке. Решение позволит создать одну из самых сильных команд для реализации проектов в области высоких технологий и цифровых сервисов в важнейшем для Группы МТС Московском регионе.

Биография Павла Кузнецова:

Павел Владиславович Кузнецов родился в 1977 г. Окончил Пензенский Государственный Университет им. В.Г.Белинского. Трудовую деятельность начал в 1996 г, работал в различных компаниях на рынке оптовой торговли нефтепродуктами. С 2011 по 2014 гг. занимал ряд руководящих позиций в администрации Пензенской области. В 2014 г. перешел в АФК «Система» на позицию директора по проектам. С 2015 по 2016 гг. являлся президентом АО «Интеллект-Телеком», с марта 2016 г. – президентом АО «СИТРОНИКС» (системный интегратор, входящий в АФК «Система»). С июня 2018 г. – генеральный директор МГТС.