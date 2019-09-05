Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019»

Согласно итогов рейтинга, проведенного независимой лаборатории Keypoint Intelligence – Buyers Lab, МФУ Ricoh удостоились сразу трех наград. Награда BLI «Выбор сезона» присуждается два раза в год офисным устройствам, которые продемонстрировали лучшие показатели в ходе всесторонних испытаний, проводимых в течение предыдущих шести месяцев.



В ходе испытаний многофункциональные устройства Ricoh IM C2000 и IM C2500 выбраны лучшими среди цветных копировальных устройств низкого и среднего сегмента с интеллектуальным пользовательским интерфейсом и со скоростью печати 20 и 25 страниц в минуту. МФУ Ricoh IM 350F отмечено как лучшее монохромное устройство для средних рабочих групп. «Устройства Ricoh отличаются максимальным удобством работы благодаря большой сенсорной панели управления на базе интуитивно понятной системы Android, – отметил Джордж Миколай, заместитель директора по испытаниям копиров в Keypoint Intelligence – Buyers Lab. – Экран МФУ можно быстро настроить под каждого пользователя. Качество изображения на высоте, а функция интеллектуального сканирования обеспечивает новые возможности применения этой технологии».



Тони Масери, ведущий инженер-испытатель в Keypoint Intelligence – Buyers Lab, добавил: «Монохромное МФУ Ricoh IM 350F – лучший выбор для средних рабочих групп с высокими требованиями к производительности. Помимо удобного управления и простого обслуживания, эта модель показала надежность и самую высокую в классе скорость двустороннего сканирования. Она оборудована большой смарт-панелью управления на базе системы Android со встроенным браузером и возможностью установки дополнительных смарт-приложений».



Оливье Вризендорп, вице-президент по продуктовому маркетингу Ricoh Europe, сказал: «Эти награды – подтверждение лидерства компании в разработке новейших решений в сфере экосистемы МФУ. Мы предлагаем надежные, безопасные и производительные устройства, созданные на базе передовых технологий, которые помогают построить цифровую рабочую среду и эффективно развиваться в эпоху цифровых технологий».

