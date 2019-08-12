«ВИСТ групп» внедрила систему «Карьер» на разрезе «Русского угля» в Хакасии

Специалисты «ВИСТ групп» (входит в группу «Цифра») на разрезе Степной оборудовали бортовыми системами, входящими в комплекс АСУ ГТК «Карьер» самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн. Теперь актуальная статистическая информация по объемам перевозок и простоям, а также расстояниям и загрузкам самосвалов автоматически стала передаваться в систему «1С», установленную на предприятии.

«Благодаря оперативной установке системы и успешной интеграции в производственный процесс мы смогли запустить систему диспетчеризации в работу уже спустя два месяца со старта проекта. Мы доработали имеющееся программное обеспечение предприятия, автоматизировав процессы передачи информации. Сейчас проводим модернизацию сети GSM, которая позволит запустить новый модуль оптимизации для получения дополнительного прироста производительности», – сказал начальник отдела информационных технологий черногорского филиала компании «Русский уголь» Сергей Секлецов.

За счет оптимизации процессов и увеличения загрузки самосвалов уже на первом этапе внедрения системы «Карьер» производительность разреза Степной увеличилась более чем на 5%, отмечают в «ВИСТ групп».

«Внедрение на разрезе Степной является для нас уникальным проектом. Нам удалось интегрировать наши системы в кратчайшие сроки без существенной дополнительной оптимизации программного обеспечения. Второй этап проекта позволит добиться еще большей производительности за счет увеличения пропускной способности сетей», – отметил Александр Бондаренко, директор обособленного подразделения «ВИСТ групп».