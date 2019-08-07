НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ

ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО».

Негосударственные пенсионные фонды с 2017 года в обязательном порядке ведут учет на ЕПС в соответствии с ОСБУ. Переход на новые отраслевые стандарты предусматривал не только фактически создание новой учётной политики, но и её реализацию в автоматизированных системах учёта. Для создания новой информационной системы ведения учёта и подготовки отчётности по ЕПС НПФ «Федерация» выбрал решение ГК «Хомнет».

«При выборе программного обеспечения мы обращали внимание как на функциональные характеристики систем, так и на возможность её комфортного и оперативного внедрения. Решение «Хомнет:НФО», на наш взгляд, отвечает всем требованиям: обширный функционал, который позволяет автоматизировать все необходимые блоки – от административно-хозяйственной деятельности до операций по доверительному управлению, а также простота внедрения», - сказала главный бухгалтер НПФ «Федерация» Светлана Щербакова.

Специалисты НПФ «Федерация» при всесторонней консультационной поддержке экспертов ГК «Хомнет» самостоятельно осуществили внедрение основных модулей учётной системы.

В рамках проекта совместно выполнены работы по установке и наладке программного обеспечения на сервере заказчика, адаптации/модификации ПО, а также разработаны внешние модули (обработки) к ПО, в т.ч. на интеграцию с другими программами и миграцию начальных остатков.

На финальном этапе проекта специалисты ГК «Хомнет» провели обучение сотрудников НПФ «Федерация» работе с программой.

В результате автоматизированы бухгалтерский и налоговый учёты и статистическая отчетность.

Созданная система в НПФ «Федерация» на базе «Хомнет:НФО» позволяет вести полноценный учет на ЕПС без дополнительных интеграций и выгрузок в сторонние ПО. Комфортную работу обеспечивает понятный интерфейс программы.