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«Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие»

ИТ в банках

«Сберсервис» подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «Открытие». Его общая сумма составит 728,6 млн рублей. В периметр контракта входят офисы в пяти федеральных округах присутствия банка. В общей сложности сервис охватит более 5000 единиц печатающих устройств.

«У нас большой опыт обслуживания печатной техники и знание банковской специфики. Тем не менее, этот контракт для нас знаковый. На сегодняшний день – это наш самый крупный внешний контракт по услуге покопийной печати, - сказал член совета директоров компании «Сберсервис» Марат Хайретдинов. – Наши партнеры смогут на деле оценить единые стандарты качества, оперативность обслуживания и коммерческую выгоду услуги».

На опыт «Сберсервиса» полагаются и в «Открытии», отмечая, при этом, и хорошие коммерческие условия предложения.

«На открытом аукционе предложение «Сберсервиса» было выбрано из 11 представленных, - отметил вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко. - Мы уверены, что опыт технической поддержки, наработанный Сберсервисом при обслуживании Сбербанка, а также надежность компании обеспечат высокое качество сервиса покопийной печати в «Открытии»».

Для оперативного решения задач «Сберсервис» и «Открытие» планируют интегрировать системы ServiceDesk и обеспечить подключение банка к системе мониторинга качества Сберсервиса для контроля уровня сервиса и качества обслуживания оборудования.

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