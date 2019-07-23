ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей с ограниченными возможностями

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для лиц с ограниченными возможностями.

Инициативы направлены министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову. Эксперты ИРИ предложили создать понятный гайдлайн для ИТ-разработчиков и ввести единый цифровой знак перехода сайтов на режим для слабовидящих. Эти меры позволят повысить доступность сайтов для граждан с особыми потребностями: инвалидов, пожилых, людей, проходящих реабилитацию.

Эксперты ИРИ проанализировали более 400 официальных веб-страниц федеральных и региональных ведомств. Мониторинг выявил, что на 12 сайтах органов государственной власти отсутствует версия для слабовидящих. Кроме того, в 27 субъектах РФ также обнаружены официальные порталы различных ветвей власти, которые не используют данную версию. Субтитры к аудио- и видеофайлам не транслируются на сайтах в 65 регионах РФ.

Отсутствие подписей под изображениями на сайте делает информацию недоступной для незрячих людей, которые пользуются скринридерами. Слишком мелкий шрифт затрудняет прочтение информации людьми с нарушениями зрения. Графики без подписей нечитаемы для дальтоников. Отсутствие текстовой трансляция к аудио-, видеофайлам делает их недоступными для глухих и слабослышащих пользователей.

«Сегодня в стране живут 12 миллионов человек, у которых есть особые потребности. А еще старшее поколение, люди с травмами. По сути, треть россиян нуждается в полноценной цифровой интеграции. Официальные сайты федеральных и региональных органов власти должны обеспечивать полную доступность к своим материалам. В этой связи мы предлагаем Минкомсвязи ввести единый национальный стандарт требований для сайтов федеральных и региональных ведомств. При этом неважно, в каком виде будет представлен документ: отдельное постановление, обновленный ГОСТ или рекомендации Министерства. Необходимо также создать для IT-специалистов, разработчиков сайтов, работающих в нашем цифровом поле, понятное руководство, объясняющее, какими инструментами можно влиять на удобство интерфейса. Это станет первым шагом к единой программе доступности цифровой среды для людей с инвалидностью и более широкого круга лиц», – отметил генеральный директор ИРИ Сергей Петров.