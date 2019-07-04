Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Прогноз Newzoo: к концу 2019 года россияне потратят на компьютерные игры свыше $1,8 миллиарда

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы

Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 г. По оценке аналитиков, в этом году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в объеме $152 млрд, что почти на 10% больше, чем в 2018 г. По прогнозам Newzoo, впервые за четыре года на первое место в списке стран, которые больше всего тратят на игры, выйдет США. На протяжении трех предыдущих лет самым крупным рынком в индустрии видеоигр являлся Китай. Сегодня эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

В компании Wargaming поделились цифрами из полной версии отчета, которые касаются России. Как утверждают аналитики Newzoo, в 2019 г. количество российских геймеров увеличится на 800 тыс. человек — с 65,2 до 66 млн. Суммарно они потратят порядка $1,81 млрд, что делает российский игровой рынок самым крупным в Восточной Европе. Средний российский геймер потратит на видеоигры $64,08, или порядка 4 тыс. руб. в год. Для сравнения: к концу года польские геймеры потратят $56,4, чехи — $69,8, а белорусы — $36,8. При этом в 2018 г. средние траты геймеров из России составляли $59,13.

«Практически все сегменты российского игрового рынка сейчас растут, за исключением браузерных игр. Самый активный рост демонстрируют привычные игры для ПК и консолей — они прибавят примерно по 10%. Стоит отметить, что аналитики прогнозируют снижение темпа роста рынка мобильных игр: если в прошлом году он увеличился почти на 25%, то в нынешнем году рост составит всего около 5%. Впрочем, это соответствует региональным и мировым трендам», — сказал Иван Живица, глава департамента связей с общественностью минского центра разработки компании Wargaming.

Также агентство Newzoo отмечает, что число людей, которые покупают игры и совершают внутриигровые покупки, в России составило 28,2 млн человек — прирост по сравнению с 2018 г. составил 0,7%.



Другие материалы рубрики

«Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда

«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю

Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль

На российском рынке СХД обвал после взлета

Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо»

Техника

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

Топ-10 бесплатных игр для смартфонов

Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж

Быстрые роутеры для дома: хиты продаж
Показать еще
Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Каким будет госрегулирование в ИБ-индустрии Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии