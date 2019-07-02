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Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн

Безопасность Новости поставщиков

Решение «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности промышленных систем – Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) – позволило одной из компаний получить чистую выгоду от его использования в размере $1,7 млн. Такой вывод сделан по итогам независимого исследования общего экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI) решения KICS, которое было проведено в апреле 2019 года аналитическим агентством Forrester Consulting по заказу «Лаборатории Касперского».

В ходе этого исследования эксперты Forrester Consulting опросили сотрудников компании, которая использовала решение KICS for Nodes на протяжении нескольких лет, и на основании их ответов построили финансовую модель для оценки потенциального преимущества от применения защитного продукта.

Продукт KICS for Nodes, входящий в решение KICS, предназначен для защиты промышленных конечных узлов и позволяет избежать дополнительных расходов, связанных с простоем системы, обновлением ОС и использованием антивирусного ПО на конечных точках. В итоге возврат инвестиций (ROI) для клиента составил 368% уже через три года его использования.

Как свидетельствуют статистические данные Kaspersky ICS CERT, с киберугрозами сталкивается значительное число промышленных компаний. Так, в 2018 году атакам вредоносного ПО подвергся практически каждый второй (47%) компьютер в технологической среде предприятия. В таких условиях промышленные инфраструктуры нуждаются в особой защите. При этом крайне важно использовать специализированные решения для индустриальных сред, поскольку традиционные защитные продукты не всегда совместимы с оборудованием индустриальных предприятий и, следовательно, не столь эффективны.

Помимо обеспечения надёжной защиты от всего многообразия киберугроз, специализированные решения для промышленных систем оказываются более выгодными с экономической точки зрения. И исследование Forrester Consulting это подтверждает: как только предприятие перешло от традиционного антивирусного ПО для конечных устройств на KICS for Nodes, его сэкономленные расходы на вынужденные простои составили 1,7 миллиона долларов США. И это 77% всех преимуществ, полученных от инвестиций в KICS for Nodes.

В ходе исследования также выяснилось, что компания, помимо всего прочего, смогла сэкономить существенную сумму денег на обновлении ПО. Дело в том, что при использовании традиционного антивирусного решения предприятию необходимо было обновлять промышленные операционные системы до новейших версий чтобы обеспечить их совместимость с защитным ПО. А при использовании KICS for Nodes это обновление не требуется – в итоге компания сэкономила $461495 (обновление для одного устройства стоит $600 в год). Кроме того, отказ от традиционного антивирусного ПО и, как следствие, от его обновлений позволил компании сократить свои расходы ещё на $50000.

В исследовании Forrester Consulting отмечено: «Интервьюируемые выразили уверенность в безопасности инфраструктуры, которую обеспечивает KICS. [Интервьюируемые] знают, что с этим специализированным ПО их промышленные системы защищены лучше, а общий риск киберинцидентов в организации уменьшается».

«Существует распространённое убеждение, что кибербезопасность – это чёрная дыра, которая требует огромных денег, но ничего не даёт взамен. Однако исследование одного из ведущих в мире аналитических агентств показало, что на самом деле кибербезопасность можно рассматривать как область инвестиций с солидными преимуществами, как с точки зрения эффективности, так и финансов. Использование специализированного решения для промышленных сред вместо традиционного корпоративного продукта обеспечивает надёжную защиту новых и уже давно работающих систем – и всё это при помощи единой консоли управления. Такой подход позволит компаниям сэкономить немало денег и направить их на решение более приоритетных задач», – сказал Георгий Шебулдаев, руководитель проекта Kaspersky Industrial CyberSecurity.

С подробными результатами исследования общего экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI) решения KICS можно ознакомиться здесь.



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