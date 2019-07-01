«АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России

«АНТ Технолоджис» объявила о начале проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на терминале логистического оператора DPD в России. Установленное программное обеспечение позволяет управлять складскими процессами, отслеживать перемещение товара внутри склада, предоставлять актуальную информацию об отгрузках как провайдеру, так и его клиентам.

Автоматизация работы склада приносит преимущества, так как решает широкий спектр разноплановых задач: от управления деятельности склада до повышения уровня обслуживания клиентов и их лояльности. Рост компании, наращивание спектра оказываемых услуг, расширение географии требуют серьезного подхода к выбору инструментов, направленных на решение текущих и планируемых задач бизнеса.

На терминале логистического оператора DPD в России стартовал проект по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite. Установленное программное обеспечение позволяет эффективно управлять складскими процессами, отслеживать перемещение товара внутри склада, своевременно предоставлять актуальную информацию об отгрузках как провайдеру, так и его клиентам. Кроме того, система дает возможность делать самостоятельную настройку, а также оптимизирует затраты на обработку товарных потоков и бизнес-процессы владельцев товаров. Благодаря гибкости и адаптивности WMS-системы и модульному строению LVS, оператор DPD получит складскую систему с нужной функциональностью.

Сейчас выполнена настройка WMS для работы Logistics Vision Suite по логике автоматизируемого склада. Произведен запуск первого клиента, где настроены складские процессы, от приемки и размещения товаров до отгрузки и дополнительных сервисных операций, учитывающих требования и специфику обрабатываемой продукции, а именно работа с комплектами, маркировка товаров (стикеровка), учет и контроль серийных номеров. Выполняется прием возвратов, расформирование комплектов, проведение инвентаризации.

Для интеграции Logistics Vision Suite с учетной системой клиента не потребовалось дополнительных инвестиций, настройку удалось реализовать через уже существующие вэб-сервисы владельца товаров. Это неоспоримое преимущество Logistics Vision Suite, позволившее выполнить настройку с учетом имеющихся у заказчика интеграционных решений и механизмов, отражает высокую гибкость и широкие возможности интеграционной шины WMS.

После успешного запуска тестового клиента продолжатся работы по подключению остальных клиентов.

Для выполнения задач по тарификации складских операций оптимальным решением стал выбор модуля Logistics Billing, входящего в состав программных продуктов Logistics Vision Suite.

С целью повышения эффективности работы складского персонала и построения системы мотивации запланировано внедрение и дальнейшее использование модуля KPI Monitoring System, который в режиме реального времени сформирует необходимые данные по ключевым показателям склада за счет сбора данных из БД LVS.