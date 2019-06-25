Система Zyxel Nebula пополнилась шестью точками доступа

Zyxel представила новую версию своего сетевого решения Nebula.

Компания стремится предоставить своим клиентам самые совершенные технологии. Именно поэтому команда разработчиков постоянно совершенствует и расширяет функционал системы управления сетью Nebula.

В последней версии решения реализованы следующие новые функции.

Wireless health monitor (мониторинг состояния беспроводного соединения) для автоматического анализа и оптимизации производительность подключенных к сети точек доступа.

Facebook WiFi для компаний, которые хотят использовать портал социальных сетей для подключения к WiFi своих гостей и создания новых возможностей работы на рынке.

Функция wireless health monitor Nebula по своим возможностям значительно превосходит конкурирующие решения, которые обычно способны только выдать сводку по производительности точки доступа.

«Облачные сервисы некоторых наших конкурентов только предупреждают администратора сети о проблемах в работе точек доступа, но не могут предоставить информацию, которая нужна для устранения причин этих проблем, - отметил Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент отделения Zyxel Networking SBU. - Функция мониторинга Nebula работает совершенно прозрачно для пользователей и оптимизирует работу точки доступа при падении ее производительности, что экономит не только время, но и деньги заказчика».

Функционал Nebula постоянно расширяется, как и список совместимых с этим решением устройств.

Благодаря интеграции Facebook WiFi с опционным Captive-порталом Nebula предоставляет любой компании независимо от ее масштаба мощные средства аналитики и маркетинга. При использовании этой функции гости могут подключиться к WiFi компании по своей учетной записи в социальной сети и им не надо регистрироваться и получать пароль.

Zyxel расширяет портфель продуктов Nebula и добавляет в список совместимых устройств шесть точек доступа, начиная с WAC6100 и WAC6500 Series, включая недавно выпущенные уличные точки доступа. В результате семейство облачных продуктов сейчас насчитывает уже 34 модели.

Каждая точка доступа NebulaFlex Pro поставляется с лицензией Professional Pack на 1 год, что дает новым и существующим пользователям хорошую возможность оценить преимущества Nebula.

«Лицензия на один год дает прекрасную возможность познакомиться со всем функционалом облачных сервисов Nebula и убедиться, насколько они выгодны для заказчика, - отметил Ву. - Для тех, кто уже использует эти точки доступа или любое другое устройство NebulaFlex Pro, этот комплиментарный апгрейд станет дополнительным бонусом».

Эти точки доступа также будут поддерживать три режиме управления, поэтому пользователь может легко переключать их между автономным режимом, режимом работы под управлением контроллера и под управлением облака Nebula.

В ближайшее время будет выпущено еще несколько новых функций и обновлений для Zyxel Nebula и это решение по-прежнему остается лучшим для компаний, которые хотят улучшить свой бизнес за счет применения безграничных возможностей облаков.