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Ezviz открывает первый магазин в России

Ритейл Розница Техника

Компания Ezviz объявила об открытии официального магазина в Москве, который станет первой офлайн-площадкой бренда в России. Ezviz вышла на российский рынок в 2016 г. и заняла нишу потребительского, а также СМБ видеонаблюдения, предложив рынку доступные, простые в использовании устройства для безопасности дома и бизнеса. Решение открыть магазин обусловлено ростом бренда и планами по развитию канала продаж.

Открытие магазина состоялось 19 июня 2019 г. по адресу Сущевский Вал 5 стр. 12. В магазине доступна вся линейка устройств бренда, представленная в России, а консультанты помогут посетителям подобрать решение под конкретную задачу.

«Это важный шаг для нас. На сегодняшний день магазины Ezviz представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы. Мы видим в этом необходимость для роста бизнеса в России и планируем дальнейшее развитие как онлайн, так и офлайн канала», – отметил Павел Захаркин, руководитель направления Ezviz.

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