Astra Linux выпустила учебное пособие по безопасности ОС

Группа компаний Astra Linux сообщает о том, что научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» выпустило 3 издание учебного пособия «Безопасность операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition», авторами которого выступили ученые и преподаватели П.В. Буренин, П.Н. Девянин, Е.В. Лебеденко, В.Г. Проскурин, А.Н. Цибуля.

В новом издании авторы акцентируют внимание на существенных изменениях в механизмах защиты, которые применяются в последнем релизе операционной системы специального назначения (ОССН) Astra Linux Special Edition версии 1.6. В пособии рассмотрены основные элементы архитектуры, приёмы пользовательской работы и администрирования ОССН, анализируются ее механизмы мандатных управления доступом и контроля целостности, управления доступом к объектам графической подсистемы, особенности аутентификации и аудита, реализации сетевого взаимодействия и доменной инфраструктуры. Также приведены основные элементы иерархического представления мандатной сущностно-ролевой ДП-модели безопасности управления доступом и информационными потоками в ОС семейства Linux (МРОСЛ ДП-модели), на основе которой построены механизмы защиты ОССН. В её рамках сформулированы условия безопасности в смыслах мандатного контроля целостности, Белла–ЛаПадулы и контроля информационных потоков (скрытых каналов) по времени. Для практического закрепления знаний и навыков, полученных при изучении пособия, в нем приведен лабораторный практикум из девяти лабораторных работ по настройке и администрированию механизмов защиты ОССН.

Главный научный сотрудник ГК Astra Linux Петр Девянин отметил: «Содействие реализации качественных образовательных программ по подготовке квалифицированных специалистов в области отечественных средств защиты информации, включая операционную систему специального назначения, является приоритетной задачей ГК Astra Linux. Именно на ее выполнение была направлена разработка актуализированного 3-его издания учебного пособия. Очень важно, что авторы пособия, представляющие ряд вузов ФУМО ВО ИБ, смогли отразить в нем свой многолетний опыт преподавания ОССН при реализации программ высшего и дополнительного профессионально образования».

Учебное пособие рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в

системе высшего образования по УГCНП 10.00.00 «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ) для студентов, обучающихся по соответствующим направлениям подготовки и специальностям.