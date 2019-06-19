Tele2 проанализировала трафик на новой ветке метро с помощью больших данных

Tele2 проанализировала на основе big data пользовательскую активность на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метрополитена. На пересадочной станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии потребление дата-трафика выросло более чем на 20%, а на станции «Выхино» – снизилось на 10%.

3 июня столичные власти открыли первую очередь Некрасовской линии метрополитена на юго-востоке Москвы. С первых дней запуска Tele2 обеспечила 100% покрытие станций, переходов, эскалаторов нового участка подземки. Это позволило оператору проанализировать изменение маршрутов передвижения жителей близлежащих районов Москвы.

Строительство и запуск новой линии столичной подземки повлияли на миграцию трафика абонентов Tele2. Существенный рост трафика оператор зафиксировал на «Лермонтовском проспекте», где пересекаются Некрасовская и Таганско-Краснопресненская линии. С 3 июня потребление интернета здесь увеличилось более чем на 20%. Такая динамика обусловлена в том числе ростом пассажиропотока на железнодорожной платформе Косино, находящейся в шаговой доступности от станции метрополитена.

Теперь на станции «Выхино» садится меньше клиентов, о чем говорит снижение нагрузки на сеть в сравнении со средними значениями до начала работы Некрасовской линии. Потребление услуг связи снизилось и на восточном участке Калининско-Солнцевской линии, которую до запуска новой ветки активно использовали жители района Некрасовка.