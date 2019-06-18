Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной

IT-компания АТОЛ сообщила о возможности смарт-терминалов SIGMA работать без абонентской платы. Теперь предприниматели из сегмента малого бизнеса смогут пользоваться базовыми функциями кассы даже после окончания подписки на один из тарифов. Устройство с базовой функциональностью будет соответствовать действующему законодательству.

При покупке любого смарт-терминала АТОЛ SIGMA каждый предприниматель получает годовую подписку на тариф «Старт» в подарок. Это возможность посмотреть, какие опции предлагает программа, попробовать их и понять, насколько они полезны конкретному бизнесу.

По окончании действия подписки работу с кассой можно будет продолжить в режиме базовой функциональности. Если позднее предприниматель поймет, что для успешного развития своего дела ему нужен доступ к расширенным функциям смарт-терминала, он всегда может вернуться к платной подписке и выбрать из трех тарифов наиболее подходящий.

Тариф «Старт» даст инструменты для ведения базового товароучета и получения простых и понятных отчетов, а «Развитие» и «Бизнес» откроют новые возможности: доступ к детальной аналитике, работе с программами лояльности и многим другим опциям.

Смарт-терминал SIGMA

Пользователь базового решения SIGMA Касса сможет продавать товар с указанием наименования и по свободной цене, а также работать в разделе «Чеки». Важнейшие функции Личного кабинета в SIGMA Облако также останутся доступны. К ним относятся добавление товаров в систему без разделения по категориям, просмотр выручки за текущий, вчерашний день и неделю и работа в разделе «Финансы» с чеками и кассовыми сменами.

«Владельцы малого- и микробизнеса обычно не располагают огромными бюджетами, однако им нужно развивать свое дело, и для этого одного большого желания и глубокой вовлеченности недостаточно. Малому бизнесу нужны инструменты, которые помогут работать эффективнее, и современные, технологичные решения должны быть доступны с самого начала. Мы осознаем свою ответственность и хотим помочь малому бизнесу строить работу на основе аналитики данных, а не на догадках или чужом опыте. Поэтому даем возможность работать на смарт-терминалах АТОЛ SIGMA без подписки на тариф. Теперь владельцы малого бизнеса смогут пользоваться базовой функциональностью бесплатно. Если позже предприниматель почувствует, что ему нужна расширенная функциональность, он в любой момент может оформить подписку на один из тарифов и продолжить работу с полным набором функций без необходимости менять устройство», -– отметил Алексей Макаров, председатель совета директоров и основатель IT-компании АТОЛ.