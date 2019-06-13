Linxdatacenter вошел в рейтинг CNews «Крупнейшие ИТ-компании России 2018»

Компания Linxdatacenter, эксперт в сфере высокотехнологичных решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, сообщила о вхождении в рейтинг сетевого издания CNews «Крупнейшие ИТ-компании России 2018» по итогам 2018 г.

Ежегодный рейтинг CNews готовится на основе финансовых показателей российских ИТ-компаний. Совокупная выручка компаний, вошедших в рейтинг 2018 г., составила 1 287 016 484 тыс. руб., включая НДС.

Согласно анализу CNews, результаты которого подтверждают опрошенные эксперты рынка, в 2019 г. ИТ-рынок в России сохранит тенденцию роста, в первую очередь за счет развития сегментов облачных сервисов и разработки программного обеспечения. Можно ожидать, что в среднем по рынку будет наблюдаться рост в пределах 5%.

Совокупная выручка компании Linxdatacenter в 2018 г. составила 1 128 086 тыс. руб., включая НДС, продемонстрировав рост в размере 9% по сравнению с 2017 г. Положительная динамика была обеспечена запуском новых облачных услуг, существенно расширивших экспертизу компании в сфере виртуальных ИТ-решений. В их числе частная облачная инфраструктура на базе Cisco HyperFlex, частный доступ в глобальные облака для создания мультиоблачной среды, а также решения по резервному копированию данных и мониторингу виртуальных сред.

«Вхождение Linxdatacenter в рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний – это подтверждение стабильного финансового положения компании и эффективного развития нашего бизнеса. Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы сделали ставку на облачные сервисы и комплексные решения по защите данных. Выбранная стратегия позволяет нам идти в ногу с рынком и предлагать клиентам современные и гибкие решения по защите информации», – отметила генеральный директор Linxdatacenter в России Ольга Соколова.