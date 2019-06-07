Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с ГК ПИК

Сбербанк подписал соглашение об электронном взаимодействии с группой компаний ПИК при работе по аккредитивам и счетам эскроу. Это придает новое качество сотрудничеству Сбербанка с давним деловым партнером.

Сервисы «Сбербанк API. Аккредитивы» и «Сбербанк API. Счета эскроу» не имеют аналогов на российском рынке и позволяют автоматически передавать данные в банк для формирования заявлений на открытие аккредитива и для формирования договоров счета эскроу. Пример взаимодействия с группой компаний ПИК подтверждает готовность Сбербанка активно использовать новейшие цифровые технологии и предлагать их своим клиентам. Разработанные сервисы «Сбербанк API. Аккредитивы» и «Сбербанк API. Счета эскроу» доступны также и другим клиентам.

По новой схеме партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, сможет самостоятельно сформировать соответствующее заявление в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступит в банк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом банковском офисе.

Аналогично сервис работает со счетами эскроу, открываемыми для расчетов по договорам участия в долевом строительстве: застройщик может направить данные для формирования договора и подписать его в режиме онлайн. Договор поступит в банковскую систему, далее дольщик-физическое лицо сможет подписать этот договор и открыть счет эскроу в любом офисе банка.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка, отметил: «Сбербанк первым на российском рынке предоставил такую услугу. Мы отказались от бумаг — аккредитив формируется автоматически. Нам важно упростить в интересах клиентов процесс открытия счетов эскроу, использование которых предусмотрено правительственной программой по защите прав дольщиков. Сервис «Сбербанк. API» позволяет максимально защитить расчеты по сделке и сэкономить время».