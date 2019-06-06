Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместная разработка интегрированных продуктов и сервисов для бизнеса. Банк «Открытие» выступит партнером компании «1С» в рамках создания совместной электронной торговой В2В-площадки, позволяющей малому и среднему бизнесу продавать и закупать товары и услуги с использованием юридических и финансовых инструментов, гарантирующих безопасность сделок.

В июне 2019 г. пройдет закрытое бета-тестирование новой платформы. Доступ на платформу будет возможен по приглашению. Опыт покупателя на B2B-платформе будет похож на опыт работы в обычном B2C интернет-магазине. Заказ можно будет оплатить онлайн через интернет-банк для предпринимателей банка «Открытие». Платформа будет доступна для всех субъектов МСБ. Клиенты «1С» и банка «Открытие» автоматически получат доступ к платформе.

«У "1С" уникально большая доля использования российскими предприятиями и широкая партнерская сеть. «Открытие» стало первым банком, реализовавшим возможность эффективного взаимодействия между предприятиями за счет глубокой интеграции с продуктами фирмы "1С", – сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. – Запуск торговой платформы для МСБ – первый и, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашего сотрудничества. И мы намерены продолжить совместную работу над созданием высокотехнологичных финансовых решений для бизнеса».

«Совместная B2B торговая платформа – результат интеграции нашего активно развивающегося сервиса "1С:Бизнес-сеть" и бизнес-платформы банка "Открытие". Предприниматели в результате смогут предлагать свои товары и услуги напрямую из программ "1С", в которых они ежедневно ведут операционную деятельность и учет», – сказал директор «1С» Борис Нуралиев.