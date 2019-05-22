Fortinet представила исследование тенденций безопасности в области промышленных сетей

Компания Fortinet, работающая в области масштабных, интегрированных и автоматизированных решений информационной безопасности, представила исследование Fortinet Operational Technology Security Trends Report, посвященное угрозам в области промышленных сетей (OT-системы). По результатам исследования выяснилось, что в 2018 году значительно выросло число атак, направленных на устаревшее программное обеспечение OT-cистем.

Проанализировав данные за 2018 г., исследователи выявили множество атак с использованием ИТ-сетей, направленных, в первую очередь, на промышленные сети, программное обеспечение которых давно не обновлялось. С другой стороны, подобные действия в отношении ИТ-систем более не являются эффективными. Кроме того, наблюдается рост количества атак, направленных на SCADA и ICS.

Такие угрозы зачастую нацелены на самые уязвимые части OT-сетей и используют сложности, вызванные отсутствием стандартизации протоколов. Примечательно также, что подобные атаки не дифференцируются по географическому или отраслевому признаку – в 2018 г. наблюдался рост по всем направлениям и во всех регионах мира.

Эксперты Fortinet также выявили тревожную тенденцию увеличения распространенности эксплоитов практически для каждого поставщика ICS / SCADA. В дополнение к атакам на необновленные OT-системы, 85% новых угроз были обнаружены на устройствах с OPC Classic, BACnet и Modbus. Кроме того, киберпреступники также используют в своих интересах широкий спектр OT-протоколов, не имеющих единого стандарта и отличающихся в зависимости от функционала системы, географии и индустрии. Это создает сложности в разработке решений по безопасности OT-систем для вендоров по всему миру.

В целом исследование показало, что риски, связанные с конвергенцией ИТ/OT, вполне реальны и должны серьезно восприниматься любой организацией, которая начала подключать свои промышленные системы к ИТ-сетям. Злоумышленники продолжат использовать более медленные циклы замены и обновления технологии на предприятиях. Такая тенденция, вероятно, будет сохраняться на протяжении многих лет. Лучший способ противостоять новым угрозам – принять и внедрить комплексный стратегический подход, который упростит функционирование OT-систем и задействует всех имеющихся в организации экспертов в области ИТ и ОТ.