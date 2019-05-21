Orange внедряет технологии 5G на промышленных производствах

Производственная компания в сфере высоких технологий Lacroix Group и Orange объявили о партнерстве для изучения возможностей инновационного использования 5G в рамках работы над прототипом новейшей системы фабричного производства «Symbiose», которую разрабатывает Lacroix Group. Испытания по внедрению 5G, в партнерстве с Orange позволят компании войти в число наиболее передовых и технологичных игроков рынка. Они будут включать в себя развертывание внутренней сети и проверку возможностей подключения к сети на промышленном объекте, а также изучение путей оптимизации производства с использованием автономных транспортных средств и другого оборудования, подключенного к сети 5G.

Компания Schneider Electric, работающая в области цифровой трансформации систем управления энергопотреблением и автоматизации, и компания Orange совместно работают над изучением возможностей по внедрению и эксплуатации технологии 5G в промышленном производстве. Испытания начнутся в конце 2019 г. и позволят оценить реальную значимость 5G для работающих в режиме реального времени решений дополненной реальности, которые используются специалистами по техническому обслуживанию на заводе Schneider Electric в коммуне Ле-Водрей (департамент Эр).

Параллельно с разработками, реализуемыми в партнерстве с другими компаниями, Orange Group продолжит реализацию собственной стратегии развертывания сети 5G. В 2019 г. сети 5G будут развернуты в 17 городах Европы, их коммерческий запуск намечен на 2020 г.

«5G – это технологический скачок, дающий старт качественной трансформации бизнес-моделей всех компаний во всех сферах деятельности. Технология 5G открывает новые преимущества и возможности. Чтобы воспользоваться ими, компании должны незамедлительно исследовать пути ее применения, а мы, операторы, должны полностью мобилизовать все свои ресурсы, чтобы поддержать их и разрабатывать решения, отвечающие их потребностям», – отметил председатель совета директоров и генеральный директор Orange Group Стефан Ришар (Stephane Richard).