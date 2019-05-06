Cloud4Y обеспечила «Мегатек» инфраструктурой для SaaS-сервиса

Cloud4Y обеспечила «Мегатек» отказоустойчивой инфраструктурой, которая позволяет хранить персональные данные пользователей в соответствии с Федеральным Законом 152. Компания организовала SaaS-сервис по предоставлению доступа к своим продуктам на базе ресурсов Cloud4Y.

Это позволяет «Мегатек» осуществлять весь цикл поддержки для своего ПО. В результате компания предоставляет поддержку и ресурсы своим клиентам, которые, таким образом, получают готовый уникальный сервис для увеличения доходов со своего бизнеса.

Компания искала площадку для развёртывания ПО для тестирования клиентами программ «Мастер-Тур» и «Мастер-Интерлук».

Архитектура динамического ценообразования в программе «Мастер-Тур» позволяет мгновенно публиковать и обновлять цены на туры. Взаимодействие с авиабилетными GDS и отельными поставщиками в режиме динамического пакетирования позволяют выйти компаниям-партнёрам на новый уровень продаж, автоматизировать процессы, бронирование и ценообразование.

Использование сервиса и продуктов Cloud4Y позволило создавать на своих ресурсах площадки для тестирования в режиме реального времени.

Готовые шаблоны программ для туристических компаний позволили за несколько кликов попробовать предлагаемое программное обеспечение. На этой основе продажи компании увеличились.

Масштабируемые мощности Cloud4Y позволили сократить время для полноценного начала работы клиентов в программе. Исчезла необходимость в настройке, подготовке и поддержке продукта. Получая готовое решение, клиенты смогли сэкономить время, деньги и ресурсы.

На протяжении более, чем полутора лет количество клиентов, использующих программное обеспечение «Мегатек» в защищённом контуре Cloud4Y увеличилось и продолжает расти.