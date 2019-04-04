«Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных

Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Он позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды и делиться ими с другими пользователями.

В Yandex DataLens можно анализировать данные из разных источников: с помощью встроенных коннекторов подключать к системе реляционные базы данных и API «Яндекс.Метрики», загружать файлы. Данные можно представить в виде графиков, диаграмм и таблиц и объединить на одном дашборде. Например, показатели продаж из внутренней CRM-системы легко сопоставить с отчётами о рекламных кампаниях из «Яндекс.Метрики».

Пользователи DataLens могут делиться результатами визуализации с коллегами или партнёрами, предоставив им доступ к дашбордам, и включать автоматическую загрузку часто используемых данных для ускорения работы.

В основе нового сервиса — Yandex Stat, внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса». На старте пользоваться Yandex DataLens можно бесплатно, доступ предоставляется по запросу на подключение в «Яндекс.Облаке».

«Мы делаем сервис, который объединяет функциональные достоинства корпоративных решений, но при этом будет доступен даже самым небольшим компаниям, благодаря своей простоте и низкому порогу входа. Сервис Yandex Datalens органично дополняет инструменты платформы Яндекс.Облако для работы с данными и дает новые возможности нашим пользователям реализовать свои бизнес-идеи», - отметил Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облака».