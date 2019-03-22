Разработка «Росэлектроники» позволит извлекать ценные компоненты из отработанных растворов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал промышленную систему очистки воды, позволяющую выделять из отработанных растворов, образующихся при производстве печатных плат и нанесении гальванических покрытий, химические компоненты для повторного применения в сельском хозяйстве.

Новая система, разработанная и запатентованная КНИИТМУ (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), включает в себя химические составы и алгоритмы их применения для нейтрализации отработанных растворов и электролитов.

Разработка позволяет перерабатывать растворы, использованные для медно-аммиачного травления и гальванического меднения печатных плат, а также растворы химического никелирования на основе глицина и растворы хрома. На выходе система позволяет получить такие компоненты, как, например, гексагидрат сульфата меди-аммония, который может использоваться в тех же областях, что и медный купорос – в качестве микроудобрения в растениеводстве, как лекарственное средство в животноводстве, а также для антибактериальной обработки воды.

«Новая разработка не только повышает уровень экоменеджмента промышленных предприятий, но также позволяет извлекать из отходов производства ценные материалы и химические продукты с низкой себестоимостью, – отметил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.