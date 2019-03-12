Ростех: цифровизация экономики принесет до 11% прироста ВВП до 2025 года

Цифровые технологии смогут стать локомотивом и драйвером для достижения технологического лидерства страны, а также роста экономического развития и социального прогресса. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе мероприятия по подведению итогов радиоэлектронного кластера госкорпорации.

«По самым скромным подсчетам, за следующие пять-шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии — более 11% прироста. С точки зрения экономики цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения затрат и формирования новых источников дохода через создание новых продуктов и сервисов, и интеграции их в системные инфраструктурные проекты. Переход страны от сырьевой к Цифровой экономике, безусловно, требует от радиоэлектронной отрасли стремительных изменений», - сказал Сергей Чемезов.

В ходе мероприятия вице-премьер Юрий Борисов заявил, что для создания высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов в радиоэлектронной отрасли необходимо создать сеть дизайн-центров, специализирующихся на электронных компонентах.

Он отметил, что экономический эффект для РЭК Ростеха от создания таких центров составит 12-15 млрд рублей выручки.

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