ГК Astra Linux примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2019»

Группа компаний Astra Linux примет участие в конференции крупнейшего издания в сфере высоких технологий CNews «Импортозамещение 2019». Директор по маркетингу Александр Гутин выступит с докладом «Astra Linux – важные аспекты на пути импортозамещения», который посвящен практическим вопросам миграции на импортонезависимое ПО.

Всем игрокам ИТ-рынка понятно, что основная цель «Цифровой экономики» – это создание надежной платформы для технологического суверенитета страны, а импортозамещение следует воспринимать как один из этапов на пути ее достижения. Развитие собственных базовых технологий и обеспечение рынка конкурентоспособными отечественными решениями – единственный путь к технологической независимости на фоне доминирования иностранных вендоров и сильной инфраструктуры, давно и целиком сформированной западным проприетарным ПО.

Импортозамещение сегодня – данность для госсектора. В текущем году госпредприятиям, федеральным и региональным министерствам необходимо будет перевести от 40 до 80% парка машин на отечественный софт. Главный вопрос: как это сделать максимально безболезненно и уложиться в бюджет. Одно из основополагающих решений – выбор операционной системы в качестве фундамента ИТ-инфраструктуры. В настоящий момент уже разработаны алгоритмы постепенного перехода с Windows на ОС Astra Linux. Реализован ряд проектов по миграции, доказавшие свою эффективность. Безусловно, пока еще существуют барьеры субъективного и объективного характера, сдерживающих импортозамещение в ИТ. И участникам рынка только предстоит научиться их преодолевать.

Опыт Astra Linux показал, что ключевым моментом в успешной миграции является наличие профессиональной технической поддержки от вендора 24/7 вне зависимости от территориального признака. В любом случае, переход на российское ПО, во-первых, нужно осуществлять силами компании, способной справиться с масштабом работ. Во-вторых, делать это нужно с первого раза и с минимальными затратами для организации.

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