Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор»

В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно.

«Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информацию о контрагенте в режиме онлайн. Данные поставляются через сервис «Контур.фокус» из официальных источников, баз данных недобросовестных поставщиков, арбитражных дел, исполнительных производств и других.

Еще до отправки платежного поручения банк предупреждает о стоп-факторах, которые могут быть у контрагентов. Различная степень риска помечается иконками трех цветов, как в светофоре. В банке «Открытие» разработали свой наглядный интерфейс: индикация встроена в поле ИНН платежного поручения и хорошо заметна пользователю. Кроме того, упрощен и ускорен процесс формирования платежа – часть данных о контрагенте заполняется автоматически.

«В интерфейсе интернет-банка платежка сделана легкой, с небольшим количеством полей и так, чтобы мимо "Светофора" было сложно пройти. Теперь клиенту проще принять решение, а за этой простотой — возможность избежать отправки платежа ненадежному контрагенту», — отметил начальник отдела развития электронных каналов банка «Открытие» Дмитрий Шенберг.

В помощь клиенту — подробный отчет с показателями, которые стали причиной появления того или иного сигнала. Например, наличие судебных процессов или регистрация по массовым адресам. Окончательное решение переводить или не переводить средства всегда остается за клиентом. Его можно скачать в виде pdf -файла, где понятным языком описаны все сведения о контрагенте.

«Светофор» постоянно развивается и обогащается новыми источниками, — сказал руководитель направления развития сервисов для банков компании "СКБ контур" Евгений Иванченко. — Теперь достоверная информация доступна и клиентам банка "Открытие".

В планах «Открытия» — интегрировать «Светофор» в ленту операций и справочник контрагентов интернет-банка. Должна появиться возможность «проверить себя», где достаточно ввести свой ИНН и получить отчет о собственной организации.