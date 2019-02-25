Samsung расскажет о цифровой трансформации банков на конференции «ИКТ в финансовом секторе»

Компания Samsung Electronics представит решения для цифровизации бизнеса в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2019», которая состоится 28 февраля 2019 г. в Москве. С докладом о технологиях и возможностях Samsung Electronics на мероприятии выступит руководитель проектов Samsung Electronics для финансового сектора – Павел Родин.

Цифровая трансформация финансовых организаций в настоящее время – не конкурентное преимущество, а необходимость. Это возможность расширить бизнес, тесно взаимодействовать с клиентами и уменьшить операционные затраты. Текущее состояние рынка требует от компаний повышения эффективности бизнес-процессов и соблюдения высоких стандартов информационной безопасности. Все эти задачи могут быть решены с помощью цифровых инструментов.

Участники конференции узнают о мобильных решениях, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы и упрощать работу сотрудников с внутренними системами. Представитель Samsung Electronics расскажет о технологии Knox, которая обеспечивает безопасность информации, а также о технологии DeX, как альтернативном решении стационарному рабочему месту.