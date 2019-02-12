«Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс»

«Совесть», карта рассрочки группы QIWI, внедрила в процесс принятия кредитных решений скоринговую модель «4Score», разработанную БКИ «Эквифакс». Запуску предшествовало широкое аналитическое исследование и тестирование, проведенное совместно экспертами КИВИ Банка и «Эквифакс».

Внедренная скоринговая модель обладает высокой эффективностью в части ранжирования клиентов, стабильна во времени и на всех этапах экономического цикла. Модель имеет продуктовую ориентацию — состоит из 4 отдельных скоринговых моделей. При её построении были найдены уникальные зависимости и созданы новые переменные с высокой разделяющей способностью, являющиеся практически ортогональными по отношению к применявшимся ранее. Благодаря этому показатель качества модели (gini) приблизился к 70% при отсутствии переобучения.

Анастасия Мухачёва, риск-директор проекта «Совесть», отметила: «Информация бюро кредитных историй традиционно важна для участников финансового рынка при принятии решений о кредитовании. Поскольку мы занимаемся рисками розничного кредитования сегмента «улица», рост клиентской базы требует от нас постоянного совершенствования используемых моделей. С самого старта проекта при скоринге мы используем максимальный набор источников данных о клиенте – это позволяет не выдавать дополнительный кредит тем, у кого нет возможности его вернуть. Специфика работы бюро располагает сведениями, которые недоступны напрямую банкам. Проведя совместный с БКИ Эквифакс анализ, мы смогли усилить эффективность нашей кредитной стратегии, которую можно выразить как в снижении риска, так и в сохранении прежнего уровня одобрения при принятии решения о выдаче карты».

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», сказал: «Приоритеты в деятельности нашей компании — это постоянное совершенствование существующий продуктовой линейки, а также разработка новых, уникальных моделей по предотвращению мошенничества и снижению риска в процессе принятия кредитных решений. Одной из таких новинок является модель «4Score», которую наша аналитическая команда разработала с использованием инновационных технологий и методик. Мы рады видеть проект «Совесть» в числе наших клиентов и гордимся тем, что наши услуги получают высокую оценку и пользуются возрастающим спросом у профессионалов финансового сектора».