В корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate

В Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate. Ранее в РСК «МиГ» использовалось решение Microsoft Forefront TMG, Microsoft прекратила развитие и поддержку продукта. К тому же, это решение уже не выполняло всех необходимых функций, например, в нем отсутствовала поддержка протокола ICAP, что было критично для обеспечения согласованной работы с используемой системой предотвращения утечек информации от компании Infowatch.

В 2017 году в ИТ-службе было принято решение о замене TMG на новое решение. Кроме интеграции с DLP-решением требовалось обеспечить функции прокси-сервера и интернет-фильтрации. Здесь важно отметить, что ранее используемая система фильтрации не вполне удовлетворяла требованиям российского законодательства, а также не всегда качественно классифицировала русскоязычные интернет-ресурсы.

На первой стадии было рассмотрено несколько известных зарубежных решений, однако ни одно из них не могло в полной мере удовлетворить всем требованиям РСК «МиГ». В частности, это касалось ограничений по работе с шифрованным трафиком.

Выбор замены осуществлялся совместно с компанией «Софтлайн». Было предложено виртуальное решение на новой платформе UserGate, обладающее и функциональностью, и производительностью более чем достаточной для данного проекта.

После тестирования и пилотного проекта UserGate стал выполнять функции прокси-сервера и сервера интернет-фильтрации для РСК «МиГ». Решение стало обслуживать до 500 пользователей при наличии основного канала с шириной 100 Мб/с и резервного (50 Мб/с). При работе на реальном трафике UserGate показал стабильную и надежную работу.

Кроме этого UserGate стал также активно использоваться для постоянного мониторинга интернет-активности со стороны внутренних пользователей. В процессе настройки решения также была обеспечена интеграция работы с пользователями терминальных служб, активно используемых в работе корпорации.

«Мы испытываем исключительно положительные впечатления от нового решения UserGate», – отметил Александр Викторович Руденко, заместитель начальника управления внедрения и сопровождения ИТ инфраструктуры и сервисов РСК «МиГ».