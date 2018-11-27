Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One

IXcellerate, оператор одного из ведущих коммерческих центров обработки данных в России, объявил, что Telia Carrier, магистральный телеком-оператор, завершил крупный проект по расширению точки присутствия (PoP) в московском дата-центре IXcellerate Moscow One. Проведение модернизации позволило клиентам получить доступ к полному каталогу IP-услуг и передаче данных, включая такие сервисы Telia Carrier, как Cloud Connect и IX Connect (remote peering).

Telia Carrier стала одним из первых операторов на площадке IXcellerate Moscow One, развернув свою первую точку присутствия (PoP) еще в 2014 г. Развитие ИТ-услуг, растущий спрос на цифровые ресурсы и системы управления производственными процессами, а также скачок популярности общедоступных облаков подтолкнули Telia Carrier к решению расширить свою инфраструктуру и укрепить свое присутствие на российском рынке.

«Когда четыре года назад мы разместили наше оборудование на площадке IXcellerate Moscow One, мы знали, что оставляем достаточно свободного места для будущего роста. Сегодня IXcellerate является одним из лидеров на рынке ЦОД в России. С запуском новых услуг, таких как Cloud Connect и IX Connect, а также с возрастающим числом клиентов в IXcellerate Moscow One, мы решили, что настало время выводить наше сотрудничество на новый уровень и модернизировать российскую инфраструктуру», – сказал Хенрик Алмрот, региональный директор по продажам в Telia Carrier.

Гай Вилнер, генеральный директор IXcellerate, отметил: «Модернизация инфраструктуры Telia Carrier и расширение портфолио услуг в IXcellerate Moscow One еще раз доказывает, что одна из основных причин, по которой клиенты приходят сегодня в центры обработки данных, – это высокая коннективность и доступность в режиме 24/7. Мы очень рады, что такой крупный глобальный оператор не просто стал частью нашей экосистемы, но и активно растет, предоставляя нашим клиентам свои текущие и новые передовые услуги».